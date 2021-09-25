Врачи рассказали, на каких детей COVID-19 влияет сильнее всего

Младенцы до года и подростки от 15 лет — самые уязвимые к коронавирусу группы среди детей, при том, что COVID-19 в целом проходит у детей легче, чем у взрослых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Особую уязвимость детей до года эксперт объясняет тем, что их иммунитет еще не сформирован до конца, при этом они легко заражаются от родителей. Напомним, специалисты казанской ДРКБ рассказывали «Реальному времени», что для младенцев характерны осложнения, которых не бывает у взрослых: мультивоспалительный синдром и Кавасаки-подобный синдром. Главный внештатный специалист-педиатр Минздрава Татарстана Светлана Сенек говорит:

— Дети первого года жизни, как правило, болеют легко. Но они непредсказуемы. Дело в том, что к концу заболевания у них может развиться особое состояние — мультивоспалительный синдром (МВС). Это характерно как раз для малышей до трех лет. И развивается МВС уже при отрицательном тесте на ПЦР и после того, как начали формироваться антитела.

Что же касается подростков, то специалисты обращают внимание, во-первых, на их высокую контактность и мобильность (а значит, и большую частоту встреч с потенциальной опасностью), а во-вторых — на гормональную перестройку, которая снижает адаптивные способности организма.



Напомним, на днях стало известно о том, что в Турции младенцев до года «нечаянно» привили коронавирусом вместо гепатита. Дети чувствуют себя нормально.

Людмила Губаева