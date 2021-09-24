Главное о коронавирусе на 24 сентября: прогноз о низкой заболеваемости осенью, в Турции привили младенцев

Новые смерти



В Татарстане зарегистрировано 57 заболевших COVID-19. Всего на 24 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 698 случаев заражения коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровели 23 059 человек, в том числе 36 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 728 человек.

В Татарстане прошли процедуру вакцинации 1 071 796 человек, вторую дозу препарата получили 933 654 человека.

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли трое мужчин 1936, 1949, 1952 годов рождения и женщина 1935 года рождения.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала возбуждение уголовного дела против казанского бара за подделку сертификатов о вакцинации против коронавируса: «Нами в свое время было выдано разрешение данному предприятию на работу в ночное время при представлении ими сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции на своих сотрудников. Те сертификаты, которые были представлены, и мы проверили через коллег в Московской области — эти лица действительно каким-то образом были внесены в федеральный регистр привитых. Как это было сделано, дело наших коллег из полиции, и я уверена, что они полностью всю систему раскрутят и найдут виновных».

Она же не исключила введение ограничений в Татарстане из-за подъема заболеваемости ОРВИ — сейчас она выше эпидемиологического порога на 18 процентов.



Новые рекомендации Минздрава



В России на сегодняшний день проведено более 188,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 539 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 254 083 человека.

В России могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в октябре — ноябре. Такое мнение выразила в ходе вебинара Fitch Ratings «Россия: макроэкономический прогноз 2021» постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе. Обязательная вакцинация, поскольку это непопулярная мера, может быть инициирована после выборов в Госдуму. Сейчас, по мнению Киобе, власти отслеживают, как будет складываться картина заболеваемости.

Министерство здравоохранения России получило документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков. Ведомство получило пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-ковид-вак-М».

Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что подростки и молодые люди от 14 до 29 лет, ведущие социально активный образ жизни, стали основной категорией заболевших коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. по его словам, уже 40 миллионов человек вакцинировались и часть людей переболели, но для достижения популяционного иммунитета нужно еще больше привитых, чтобы создалась необходимая иммунная прослойка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что власти не планируют вводить общероссийский локдаун на фоне роста заболеваемости COVID-19. По его словам, на федеральном уровне каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Правительственный штаб внимательно отслеживает ситуацию, а главным образом отслеживают главы регионов.

В России могут снять требование для экспатов самоизолироваться на 14 дней после въезда в страну. С таким предложением выступила ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд». В письме организации сказано, что в штате международных компаний, которые входят в ассоциацию, есть иностранные граждане, получившие статус высококвалифицированных специалистов. Сотрудники прибывают в Россию из-за рубежа на длительный срок, остаются в стране большую часть своего времени. Многие из них привиты, зачастую вакцинами, одобренными в РФ, сказано в письме. Их выезды за границу носят краткосрочный характер. По прибытии в РФ они должны сдать анализ на коронавирус и соблюдать изоляцию в течение 14 дней. Однако изоляция не нужна тем, кто приезжает в страну с краткосрочным визитом — максимум на три дня, для переговоров или заключения сделок.

Минздрав России выпустил новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19. В новой версии методрекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных. В новой версии переработаны схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. Препарат умифеновир («Арбидол») исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара.

Главврачи пермских больниц обратились к губернатору Прикамья с открытым письмом. Они обеспокоены тем, что с конца июня в регионе не удается стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, несмотря на все усилия. Сейчас сохраняется высокий уровень обращений за медицинской помощью пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19. Медики сообщают об девятикратном увеличении количества обращений за неотложной медицинской помощью. Авторы письма считают, что ситуация требует дополнительных усилий от региональной системы здравоохранения.

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» из-за угрозы распространения коронавируса перенесли его на 2022 год. Организаторы сообщили, что получили постановление об отмене ранее выданного согласования на проведение мероприятия с целью недопущения распространения COVID-19.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о приходе четвертой волны в регион. По его словам, в Нижегородской области наблюдается больше смертельных случаев, идут вверх и показатели смертности.

Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» может начать массовое производство вакцины от коронавируса «Ковивак» к концу этой осени. В компании надеются, что в это же время уже будут готовы начать массовое производство. Однако полностью внутренний спрос на эту вакцину компания сможет удовлетворить в 2022 году.

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что центр модернизировал производство. Теперь вакцину «КовиВак» производят на новом оборудовании. Это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, и вакцина «КовиВак» станет доступнее. До конца года ввести дополнительно 2,5 миллиона доз.

Коронавирус станет простудой



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 217 714 423 человека, 4 519 259 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (39 198 228). На второй строчке — Индия (32 810 845), на третьей — Бразилия (20 776 870), на четвертой — Франция (6 834 858), на пятой — Россия (6 820 697, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

Больше всего смертей зафиксировано в США (640 132). За ними следуют Бразилия (580 413), Индия (439 020), Мексика (259 326), Перу (198 295) и Россия (180 009).

Стресс преподавания во время пандемии COVID-19 спровоцировал всплеск выхода на пенсию и увольнений учителей в США. Учителей всегда не хватало, а коронавирус лишь усугубил проблему. Школам пришлось нанимать еще больше штатных сотрудников, таких как репетиторы и специальные помощники, чтобы компенсировать потери в обучении, и больше учителей, чтобы управлять процессом онлайн-обучения для тех учеников, которые не пожелали вернуться в школы. Из-за нехватки учителей несколько школ по всей стране были вынуждены закрыть классы.

Власти китайского города Харбин северо-восточной провинции Хэйлунцзян 21 сентября сообщили о решении ввести целый комплекс противоэпидемиологических ограничительных мер после того, как в городе был обнаружен один случай заражения COVID-19. Местное правительство сообщило, что вспышка инфекции связана со штаммом «дельта». Власти пока не сообщили, все ли выявленные в городе случаи связаны именно со штаммом «дельта». Власти ранее распорядились приостановить работу залов для игры в мацзян (маджонг), бань, кинотеатров, театров, караоке, танцевальных залов, массажных салонов, игровых залов, интернет-кафе, спортзалов и фитнес-центров, где занятия проходят в помещении, небольших гостиниц, которые расположены в подвальных или полуподвальных помещениях. Работу приостановили некоторые клиники, временно не разрешается пускать посторонних в храмы.

Международная группа экспертов ВОЗ рекомендовала для двух конкретных групп пациентов с COVID-19 лечение, сочетающее использование двух моноклональных антител — казиривимаба и имдевимаба. Речь идет о пациентах, у которых высок риск госпитализации с тяжелой формой заболевания и тех, у кого не выработался собственный антительный ответ на коронавирусную инфекцию. Данные испытаний говорят о том, что казиривимаб и имдевимаб снижают риск госпитализации и сокращают продолжительность симптомов у лиц с самым высоким риском тяжелого заболевания — непривитых, пожилых или пациентов с ослабленным иммунитетом.

Профессор Сара Гилберт из Оксфордского университета, ведущая разработчица вакцины от коронавируса, созданной совместно с AstraZeneca, заявила, что вирус будет становиться все менее заразным и превратится в обычную простуду, поскольку вряд ли стоит ожидать новых, более опасных штаммов, которые будут не чувствительны к вакцинам. По ее словам, правительствам необходимо усвоить уроки нынешней пандемии и своевременно реагировать на новые угрозы в будущем, в том числе при помощи инвестиций в разработки вакцин.

Врачи по ошибке делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года в Турции, сообщил профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафер Куругёль. По его словам, «иногда малышам ошибочно вводили вакцину от COVID-19 вместо вакцины против гепатита В». При этом Куругёль утверждает, что «каких-либо побочных эффектов выявлено не было даже с учетом того, что дети получали высокие дозировки вакцин, подобные случаи происходили с детьми в том числе в возрасте одного и шести месяцев». Врач не отмечает, сколько подобных случаев произошло в республике. Между тем Министерство здравоохранения Турции сообщило о начале служебной проверке по факту заявлений Куругёля.

Беларусь поставит в Венесуэлу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. В состав помощи вошли одноразовые комбинезоны, маски, бахилы, шапочки, повязки, простыни, полумаски, а также некоторые препараты. Объем гуманитарной помощи составляет более 1,43 млн рублей.

Разрешение на въезд в страну для привитых российской вакциной «Спутник V», без сдачи ковид-тестов, могут дать власти Финляндии. Глава ационального института здравоохранения и социального развития (THL) Маркк Тервахаут заявил, что «Финляндия и Россия являются странами-соседями и поэтому при открытии движения через границу на финскую систему здравоохранения может лечь большая нагрузка по тестированию въезжающих». Он подчеркнул, что вакцина «Спутник V» в результате исследований показала свою эффективность и поэтому THL «не считает, что привитые «Спутником V» могут создавать риск ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии».

СМИ со ссылкой на изученные исследователями документы сообщили, что ученые из китайского города Ухань, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, планировали заразить модифицированным коронавирусом живущих в пещерах летучих мышей еще в 2018 году. Ученые подали запрос на предоставление 14 миллионов долларов на осуществление проекта не менее чем за 18 месяцев до официальных сообщений о вспышке COVID-19. Предположительно, уханьские ученые намеревались внедрить модифицированные передающиеся по воздуху коронавирусы в места проживания летучих мышей в Китае, чтобы таким образом защитить их от болезней, которые могут передаваться человеку.

Маргарита Головатенко