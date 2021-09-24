Основатель «Магнита» Сергей Галицкий рассказал о болезни

Российский миллиардер, основатель «Магнита» и футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал, что сильно болен. Из-за этого он даже не может посещать матчи своего клуба.

«Я болею. Это не секрет для краснодарцев. У меня такой период в жизни, что я сейчас не могу общаться с клубом и посещать домашние матчи «Краснодара». Я, к сожалению, не в той форме и некоторые игры пропускаю. Были моменты, когда я мало управлял клубом. Мы сейчас работаем над тем, чтобы изменить структуру клуба — клуб не должен зависеть от одного человека», — рассказал Сергей Галицкий в программе «Коммент Шоу».

Фото: fckrasnodar.ru

О характере своей болезни миллиардер предпочел не рассказывать.



Ранее журналисты заметили, что Галицкий перестал посещать матчи «Краснодара», хотя до этого всегда присутствовал на стадионе. Пресс-служба клуба никак не комментировала ситуацию.

Напомним, недавно Forbes опубликовал рейтинг из топ-10 самых богатых россиян мира. Галицкого в нем не оказалось.

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