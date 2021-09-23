Мазепин и Шумахер продолжат выступать за «Хаас» в следующем сезоне «Формулы-1"

Российский пилот «Формулы-1" Никита Мазепин сохранит свое место в лучшей гоночной лиге мира на следующий сезон. Об этом сообщили в пресс-службе команды «Хаас», за который выступает россиянин.

Его напарником на сезон-2022 останется Мик Шумахер, сын знаменитого гонщика Михаэля Шумахера. В текущем чемпионате «Формулы-1" они составляли самую молодую пару пилотов гонки.

«Теперь, когда мы смотрим в будущее, в сезон 2022 года, мы уверены, что сможем двигаться вперед как одна команда и дать Мику и Никите конкурентоспособный гоночный пакет, чтобы они могли сделать следующий шаг в карьере в «Формуле-1", — сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Отметим, что нынешний сезон стал для Мазепина и Шумахера дебютным в «Формуле-1". Немецкий пилот занимает в общем зачете гонок 19-е место, россиянин — 21-е.

Напомним, титульным спонсором американской команды «Хаас» стала российская компания «Уралкалий», а болиды раскрашены в цвета российского флага.