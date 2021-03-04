Российский «Уралкалий» стал спонсором американской команды «Формулы-1»
Российская компания «Уралкалий» стала титульным спонсором американской команды «Формулы-1» «Хаас».
Болиды команды в новом гоночном сезоне будут окрашены в цвета российского триколора. Расцветки машин представлены на официальном сайте «Хааса».
До этого стало известно, что в состав команды «Хаас» вошел российский гонщик Никита Мазепин. Его отец, Дмитрий Мазепин, является основным акционером компании «Уралкалий».СпортБизнес
комментарии