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Российский «Уралкалий» стал спонсором американской команды «Формулы-1»

11:52, 04.03.2021 1
Российский «Уралкалий» стал спонсором американской команды «Формулы-1»
Фото: haasf1team.com

Российская компания «Уралкалий» стала титульным спонсором американской команды «Формулы-1» «Хаас».

Болиды команды в новом гоночном сезоне будут окрашены в цвета российского триколора. Расцветки машин представлены на официальном сайте «Хааса».

До этого стало известно, что в состав команды «Хаас» вошел российский гонщик Никита Мазепин. Его отец, Дмитрий Мазепин, является основным акционером компании «Уралкалий».

СпортБизнес
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