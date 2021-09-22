Хуснуллин сообщил, что в 2022 году на строительство трассы М-12 из федерального бюджета выделят 73 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в 2022 году на строительство трассы М-12 «Москва — Казань» из федерального бюджета выделят 73 млрд рублей. На дороги, по его словам, в следующем году дополнительно выделят 90 миллиардов.

Кроме того в проекте федерального бюджета, который накануне утвердило правительство, предусмотрено 45 млрд рублей на новую программу расселения аварийного жилья. Ее в августе предложил запустить президент России Владимир Путин. По всей стране под новую программу расселения «аварийки» попадают более 11 млн кв. метров жилья.

Также Хуснуллин сообщил, что в проекте федерального бюджета на следующий год предусмотрено 26 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков.

«Все это позволит добиться большого прогресса в работе. Мы ведь и в этом году уже получили дополнительно порядка 250 млрд рублей, которые пошли на дороги, социальные объекты», — написал вице-премьер в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, для строительства трассы М-12 возвели 27 стройгородков и проложили 269 км временных дорог, по которым доставляются стройматериалы. На этой неделе стало известно, что Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на этапы подготовки территории строительства скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.



Татьяна Демина