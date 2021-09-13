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Для строительства трассы М-12 «Москва — Казань» возвели 27 стройгородков и 269 км временных дорог

18:49, 13.09.2021 1
Для строительства трассы М-12 «Москва — Казань» возвели 27 стройгородков и 269 км временных дорог
Фото: Олег Тихонов (архив)

Для строительства трассы М-12 «Москва — Казань» возвели 27 стройгородков и проложили 269 км временных дорог, по которым доставляются стройматериалы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.

Будущую дорогу уже видно из космоса, отметил он. На всех участках трассы ведется активная подготовка территории. В работах задействовали 10 тысяч человек и почти 4 тысячи единиц техники.

Хуснуллин уточнил, что створ трассы протяженностью 810 км полностью пробит.

В субботу в госкомпании «Автодор» «Реальному времени» рассказали о постройке на трассе М-12 в Татарстане моста через Волгу протяженностью 3 362 метра и весом примерно 45 тыс. тонн.

На прошлой неделе трассу М-12 «Москва — Казань» включили в предварительный список претендентов на инвестиции из фонда национального благосостояния (ФНБ).

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:02
    Желтый дьявол катится катится по дороге, надо только найти способ его подобрать.
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