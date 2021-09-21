Главгосэкспертиза России одобрила этапы подготовки территории строительства М-12 Москва — Казань

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на этапы подготовки территории строительства скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Проектная документация предусматривает этапы работ по переустройству трасс магистральных и распределительных газопроводов, кабельных линий связи и иных коммуникаций на участках км 116 — км 224 во Владимирской области, км 454 — км 586 в Нижегородской области и в Чувашии. Протяженность участка переустройства газопровода-отвода во Владимирской области — по направлению к городам Гусь-Хрустальному и Курлово — достигает 567 м. Длина газопровода-отвода на территории Комсомольского района Чувашской Республики — 591,64 м.

Новые участки магистральных газопроводов-отводов будут прокладывать под землей, а на переходе через проектируемую автомобильную дорогу — открытым способом под прямым углом к ее поверхности.

Рабочие также реконструируют инженерные коммуникации, пересекающие автомобильную дорогу Москва — Нижний Новгород — Казань на км 554,3. Переустройство действующих газопроводов, включая газопровод-отвод I класса «Ибреси» в Ибресинском районе Чувашии, выполнят до начала формирования насыпи автомобильной дороги и после выноса действующей кабельной линии связи.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил представить предложения по соединению скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань с формируемой городской агломерацией, включающей города Саранск и Рузаевку.

В начале сентября представители Татарстана, Чувашии, Владимирской, Московской и Нижегородской области на форуме «Отдых Leisure 2021» подписали документ об объединении усилии по развитию придорожной туристической инфраструктуры. Документ даст возможность совместными усилиями регионов составить интересные маршруты для движения вдоль новой магистрали М-12.

Татьяна Леухина