Мишустин из своего кабинета проголосовал онлайн на выборах в Госдуму России

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Государственную думу — он сделал это из своего рабочего кабинета, сообщается в официальном telegram-канале правительства РФ.

— Голосование на выборах депутатов Государственной думы очень важно для всех нас. Мы, граждане России, в эти дни определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее, — сказал Мишустин.

Ранее Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Он посетил избирательный участок в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района Татарстана, сообщила пресс-служба президента РТ.

Алексей Нечаев