Глава ЦИК допустил, что на следующих выборах в Татарстане будет электронное голосование

В Татарстане на следующем голосовании с большой долей вероятности могут использовать дистанционное электронное голосование. Об этом заявил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

— Порядка полусотни звонков поступило по поводу ДЭГ. Однозначно с большой долей вероятности на следующем голосовании мы будем участвовать в этом процессе.

Но, по словам главы ЦИК РТ, этот вопрос необходимо обсудить в обществе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Должна быть его гражданская экспертиза, надо обеспечить сохранность голосов, и не на все вопросы мы имеем достаточные ответы, — передает слова Кондратьева корреспондент «Реального времени».



Онлайн-голосование проходило в этом году в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, в городе Севастополе. Онлайн-проголосовали на выборах президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин.



Татьяна Леухина