В Казани Следком просит ареста для главы отделения ФСС — фото из зала суда

Фото: «Реальное время»

В Приволжский райсуд Казани поступило ходатайство на арест 43-летнего отца пятерых детей и управляющего отделением Фонда соцстраха в Татарстане Павла Лоханова. Следком по РТ просит для него крайней меры пресечения, обвиняя в получении взятки в 2,4 млн рублей, передает из суда журналист «Реального времени».



Защиту задержанного осуществляет адвокат Вадим Максимов, ранее работавший в Следкоме.

Лоханова уже доставили в суд.

Фото: Ирина Плотникова

Фото: Ирина Плотникова

Фото: Ирина Плотникова

Вину Лоханов не признает. Минувшую ночь ВИП-чиновник провел в изоляторе временного содержания. Его задержали накануне в Московском районе Казани после получения вышеназванной суммы от руководителя компании «РСС-Мед» — исполнителя госконтракта на 56 млн рублей.

По данным источников «Реального времени», на первом допросе в качестве подозреваемого от дачи показаний Лоханов отказался.

По версии экономической полиции и следствия, требование о взятке в 4 млн рублей было выдвинуто руководству «РСС-Мед» после предъявления этой фирме арбитражного иска на 14 млн рублей со стороны ФСС — за нарушения условий контракта. Передача первого транша состоялась вчера, через 10 дней после того, как в Арбитраже РТ размер штрафа был снижен до 100 тысяч рублей. Силовики полагают — деньги чиновник требовал за ценные советы по защите от иска и отсутствие апелляционной жалобы на мягкое для ответчика решение.

Инвалиды республики дали свою оценку работе задержанного руководителя.