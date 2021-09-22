Талибы* хотят выступить на Генеральной Ассамблее ООН

Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России), пришедшее к власти в Афганистане, заявило о желании выступить на 76-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. Его представители направили письмо генеральному секретарю организации.

В документе указано, что 15 августа занимавший пост президента Афганистана Ашраф Гани отправлен в отставку и больше не признается главой государства, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Кроме того талибы* указали, что постпред страны при ООН больше не представляет ее, пишет ТАСС.

На пост представителя Афганистана при ООН новые власти предложили кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина.

Напомним, 15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого глава государства Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Позже он сообщил, что находится в ОАЭ и пообещал в ближайшем будущем вернуться в Афганистан.

В начале сентября официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьера страны назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Татьяна Демина