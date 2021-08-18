Экс-президент Афганистана рассказал, почему покинул страну

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Экс-президент Афганистана Ашраф Гани рассказал, почему покинул страну после перехода власти к талибам*. По его словам, это было необходимо для предотвращения кровопролития.

— Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице, — заявил Гани в видеообращении, опубликованном на его Facebook-странице. Сейчас он находится в ОАЭ. Однако Гани пообещал в ближайшем будущем вернуться в Афганистан.

В своем обращении к нации он пообещал продолжать усилия «для достижения справедливости для афганцев» и бороться за их интересы.

Напомним, 15 августа Кабул взяли талибы*. По словам Гани, он был в дворце, когда охрана сообщила ему о случившемся.

После этого президент Афганистана подал в отставку и на самолете покинул страну. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Татьяна Демина