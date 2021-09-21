Набиуллина: «Один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию»

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию». Такое заявление она сделала после того, как ее первый заместитель Сергей Швецов выразил мнение, что помогать действующим пенсионерам уже поздно.



Его высказывание Набиуллина назвала «крайне неудачной формулировкой», о которой она сожалеет. Глава Банка России обратила внимание, что большинство пенсионеров в стране и тех, кто только сейчас приобретает этот статус, не имели возможности делать накопления на старость.

Набиуллина добавила, что Банк России нацелен на развитие негосударственных пенсионных фондов, чтобы будущие пенсионеры могли формировать долгосрочные накопления. Кроме того регулятор работает над повышением устойчивости финансовой системы, что позволит населению получать доходы от существующих накоплений на банковских и инвестиционных счетах, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Швецов заявил, что необходимо стимулировать будущих пенсионеров полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. «Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм», — считает он.



Татьяна Демина