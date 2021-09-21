В ЦБ предложили стимулировать россиян сформировать капитал до пенсии

В ЦБ заявили, что необходимо стимулировать граждан полагаться на пенсии не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

Он выразил мнение, что помогать действующим пенсионерам уже поздно. Однако необходимо помогать гражданину выйти на пенсию с хорошим капиталом.

«Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина — как раз эту трансформацию начать», — передает слова Швецова ТАСС.

Поддержка на пенсии может быть разной. Это могут быть накопления, пенсионные фонды, недвижимость для сдачи в аренду, пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ольга Плешкова