В Альметьевске на улице, где сегодня мужчина угрожал взорвать дом, произошел пожар — спасли 24 человека

Фото: Максим Платонов

В Альметьевске в девятиэтажном доме коридорного типа по улице Сулеймановой, 22 произошел пожар. Сегодня днем на этой улице уже произошло ЧП — мужчина угрожал взорвать дом.

На пожаре спасли 24 человека, трое из которых дети. Сообщение о возгорании поступило в 19:22. На месте происшествия работали 5 единиц техники и 23 человека пожарных.

К моменту их прибытия здание уже было сильно задымлено, дым проник в квартиры. Жильцы дома просили о помощи. Спасатели вывели их на улицу, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.



В это же время нашли очаг пожара — на лестничной клетке третьего этажа горел матрас. Площадь его горения составила 1,5 кв. метра. Причину пожара установят дознаватели государственного пожарного надзора.

Напомним, жителя Альметьевска, угрожавшего взорвать многоквартирный дом, задержали. Полицейские обезвредили его и увезли на медосвидетельствование.



Татьяна Демина