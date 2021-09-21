В Альметьевске мужчина угрожает взорвать жилой дом

Фото: соцсети

В соцсетях сообщили, что в Альметьевске мужчина угрожает взорвать жилой дом на улице Сулеймановой. На месте происшествия работают спецслужбы.

Сообщается, что об инциденте в полицию сообщила местная жительница. Она сообщила, что к мужу пришел неизвестный мужчина, достал гранату и стал угрожать. Сейчас он находится на шестом этаже третьего подъезда.

Как прокомментировали в МВД по Татарстану, в полицию поступило сообщение о мужчине, который пришел домой в пьяном состоянии и обещал взорвать дом. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы города. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ольга Шагиева