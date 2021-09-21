В Альметьевске задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
В Альметьевске задержали мужчину, угрожавшего взорвать многоквартирный дом. Об этом сообщили в МВД Татарстана.
Полицейские обезвредили его и увезли на медосвидетельствование. Двор многоквартирного дома все еще оцеплен.
Ранее в соцсетях сообщили, что в Альметьевске мужчина угрожает взорвать жилой дом на улице Сулеймановой. На месте происшествия работают спецслужбы.
ОльгаШагиеваОбщество Татарстан
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