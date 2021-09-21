Семерых пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете транспортируют в Москву

Семерых пострадавших в результате стрельбы 20 сентября в Пермском вузе транспортируют в Москву во вторник, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, есть все необходимое для нормального перелета пострадавших.

«Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования, тем, кто выжил, — скорейшего выздоровления», — приводит слова Фалькова ТАСС.

По данным Следственного комитета, в результате стрельбы погибли шесть человек, получили ранения — еще 28. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Всех погибших опознали.

В Прикамье 21 сентября объявили траур по погибшим. МЧС открыло горячую линию по стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Обратиться можно по телефону +7(342) 258-40-02.

Маргарита Головатенко