В Казани усилили безопасность образовательных учреждений после стрельбы в Перми

Фото: Минобразование РТ (архив)

В телеграм-каналах Татарстана сообщили, что в связи с трагическими событиями в Перми в образовательные учреждения Казани стягивают силовиков.

В МВД по РТ ответили, что на данный момент пока не комментируют вопрос, так как охрана школ — это муниципальный уровень. Решение об усилении охраны образовательных учреждений принимает муниципалитет.

Источники «Реального времени» сообщают, что такое решение действительно принято, однако это обычная практика после подобных масштабных ЧП. И также предрекают, что в ближайшее время стоит ждать массовых проверок соблюдения того самого режима в учебных учреждениях.



В пресс-службе Казанского федерального университета на запрос «Реального времени» ответили, что в КФУ усилены меры безопасности: проводится дополнительный инструктаж с сотрудниками охраны, усилен пропускной режим в корпусы вуза.

Слова соболезнования Пермскому краю в связи с трагедией уже выразила мэрия Казани и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ольга Плешкова