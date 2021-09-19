ЦИК: врио губернатора Хабаровского края Дегтярев лидирует на выборах главы региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) лидирует на выборах главы региона. У него 58% голосов. Такие данные приводит ЦИК после первой обработки протоколов, пишет ТАСС.

Второе место — у Марины Ким («Справедливая Россия — За правду») — 24,63%. Третье — у Владимира Парфенова (Партия пенсионеров) — 9,89%. За Бабека Мамедова из «Родины» проголосовали 3,37%. Были обработаны 33,33% протоколов.

Фото: ldpr.ru

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева 20 июля 2020 года. В тот же день арестованный Сергей Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.



Татьяна Леухина