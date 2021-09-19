Новости происшествий

18:54 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На Канарских островах началось извержение вулкана

18:00, 19.09.2021
На Канарских островах началось извержение вулкана
Фото: pxhere.com

На острове Пальма на Канарских островах началось извержение вулкана после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Об этом сообщило агентство EFE.

Военнослужащие уже развернули эвакуацию маломобильных групп населения острова. Около 40 человек, домашний скот перевезли в безопасное место.

В мае на востоке Демократической республики Конго началось извержение одного из самых активных африканских вулканов Африки — Ньирагонго.

Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также