На Канарских островах началось извержение вулкана
На острове Пальма на Канарских островах началось извержение вулкана после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Об этом сообщило агентство EFE.
Военнослужащие уже развернули эвакуацию маломобильных групп населения острова. Около 40 человек, домашний скот перевезли в безопасное место.
В мае на востоке Демократической республики Конго началось извержение одного из самых активных африканских вулканов Африки — Ньирагонго.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым