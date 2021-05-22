В Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки

На востоке Демократической республики Конго началось извержение одного из самых активных африканских вулканов Африки — Ньирагонго. Под угрозой оказался город Гома, где проживает 1,5 млн человек.

Одно из самых масштабных извержений Ньирагонго случилось в 1977 году — погибли более 600 человек, пишет ТАСС. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км/час.

В марте извержение вулкана Фаградальсфьядль произошло в Исландии. Он спал 6 тысяч лет.

Татьяна Демина