Кондратьев: жалоб о нарушениях, влияющих на ход голосования, в ЦИК РТ не поступало

Глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев заявил, что жалоб о нарушениях, влияющих на ход голосования, в ЦИК РТ не поступало, сообщил корреспондент «Реального времени».

Он отметил, что часть сообщений была отработана выездными группами. Еще часть находится в работе, добавил глава ЦИК РТ.

Кроме того, он рассказал, что не было жалоб по принуждению к голосованию в Татарстане.

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 12.00 явка на выборы в Татарстане составила 65,5% от общего числа избирателей, отметил Кондратьев. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.



Алексей Нечаев