Выборы в Госдуму РФ

18 сентября 2016 года на территории всей Российской Федерации состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.

Выборы пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — простое большинство голосов.