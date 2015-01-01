Выборы в Госдуму РФ
18 сентября 2016 года на территории всей Российской Федерации состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.
Выборы пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — простое большинство голосов.
- 29 сент, 14:00 14 Татарстанские депутаты в Госдуме прошли мимо больших кресел Только один Ильдар Гильмутдинов может стать главой комитета по делам национальностей
- 27 сент, 07:00 7 Иван Мезюхо: «Такой спокойной избирательной кампании Республика Крым еще не видела» Как Крымский полуостров выбирал думских депутатов
- 23 сент, 07:00 14 Виталий Милонов: «Кто заменит меня в Петербурге? Меня заменить невозможно» Скандальный питерский депутат — о своем избрании в Госдуму, политических оппонентах, депутате-футболисте и 16 татарстанских мандатах
-
Спецпроект19 сент, 07:00 Выборы в Татарстане: эксклюзивные комментарии экспертов, главные события и акценты
- 18 сент, 22:25 1 «Звучали упреки, что политика превращается в междусобойчик для узкого круга — круг расширился» Член-корреспондент Академии политической науки РФ о том, что значат данные экзитполов в Татарстане, а также почему странно видеть ЛДПР в первой тройке партий
- 18 сент, 20:22 2 «Для властей в Татарстане важнее был не сам бренд «Единая Россия», а социальная политика в Татарстане» Михаил Виноградов, председатель фонда «Петербургская политика» о том, почему региональная кампания оказалась гораздо интереснее избирателям, чем федеральная, и почему оппозиции не удается добиться успеха в Татарстане
- 18 сент, 19:48 26 1 «Команда Татарстана» на «Казань Арене»: день выборов в столице РТ завершается праздником
- 18 сент, 16:57 1 Игорь Бикеев: «Получилось, что партии практически все на одном пространстве ходили» Президент РОО РТ «Гражданское общество» Игорь Бикеев о программах-близнецах и отличии Татарстана от других регионов
- 18 сент, 07:40 44 День выборов: обработано около 97% бюллетеней, безоговорочно лидирует «Единая Россия» Текстовая трансляция «Реального времени»: как в России и Татарстане проходит единый день голосования
- 13 сент, 07:00 6 Выборы в Госдуму III созыва (1907–1912): как царские власти сформировали «угодливый» парламент Третья избирательная кампания в Казанской губернии. Часть 3: время реванша?
- 07 сент, 07:00 8 Выборы в Госдуму I созыва (1906): пора надежд, время мечтаний Кому отдавали предпочтение казанцы на думских выборах в дореволюционной России?
- 03 июля, 07:00 13 Григорий Явлинский: «В России не могут появляться новые политики. Это признак тоталитарной системы» Победой на предстоящих выборах в Госдуму для партии «Яблоко» станет получение около 10% голосов избирателей
- 02 июля, 15:43 49 «Бороться предстоит за каждый голос»: татарстанские единороссы готовятся к выборам
- 21 мая, 07:00 6 Праймериз: 30 фактов о предстоящем внутрипартийном голосовании
- 18 мая, 14:57 7 «Мы ставим Татарстану твердую пятерку за проведение праймериз»
-
- 07 мая, 16:50 18 Андрей Большаков: «Мы видим полностью развернутую избирательную кампанию. Это непривычно» По мнению известного татарстанского политолога, фаворитами праймериз «Единой России» являются Александр Сидякин и Марат Ахметов
- 23 апр, 15:37 12 Марат Ахметов: «Мне за состояние сельского хозяйства нашей республики не стыдно»
- 08 апр, 13:20 9 Зуфар Галеев — Фатиху Сибагатуллину: «Может быть, вас отправить на 15 суток?» Как сын главы ОНФ Татарстана чуть не уехал в Донецк бороться с «новым фашизмом»
- 05 апр, 07:00 9 Праймериз «Единой России»: «Наш прекрасный президент...» Участник праймериз «Единой России» в РТ предложил расстреливать за вредную еду в школьных столовых Казани
- 03 апр, 20:22 60 Сбережение нации и что нужно современной школе: в Казани прошли дебаты на праймериз «Единой России»
- 29 марта, 19:00 12 Как челнинский «единорос-перебежчик» сам себя лишил партбилета Депутат гордумы автограда, получивший поддержку Ходорковского, уверяет, что его исключили из «Единой России», но в самой партии об этом не знают
- 24 марта, 14:20 6 Юрий Камалтынов: «Даже Нарышкин участвует в праймериз. Все очень по-взрослому, все очень серьезно»
- 11 марта, 16:17 59 Лидер ПАРНАС в Казани: чемодан интуриста, выставка тортов и потасовка у лифта
- 07 марта, 07:00 8 Правки выборов: возвращение одномандатников, закрытие «лазеек» для наблюдателей и «сито от дураков» Депутаты Госсовета РТ ознакомились с новшествами избирательного процесса, которые серьезно меняют старую избирательную схему
- 03 марта, 16:00 11 Владимир Путин заменит «волшебника» Чурова на Василия Лихачева? Эксперты «Реального времени» оценили шансы политического ветерана из Татарстана возглавить Центризбирком
- 20 февр, 18:42 51 Рустам Минниханов: «Наша «Молодая гвардия» должна быть лучшей»
- 24 янв, 07:00 8 «Для нас принципиально, чтобы человек, который будет поддержан на праймериз, был бойцом» В автограде прошло предварительное голосование на довыборы в Госсовет РТ: КБК отстоял свое кресло в Госсовете, пока — внутри «Единой России»