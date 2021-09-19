В Татарстане явка на выборы в Госдуму на 12.00 третьего дня голосования составила 65,5%
По состоянию на 12.00 явка на выборы в Татарстане составила 65,5% от общего числа избирателей, сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.
По состоянию на 10.00 показатель в республике был на уровне 60,5%. По итогам второго дня голосования явка составила 57,68% — это шестое место в списке регионов России по явке на выборах в Госдуму.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.
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