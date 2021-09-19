Жители поселка Подсолнухи не могут добиться дороги даже после возбуждения уголовного дела

Семьи из поселков Подсолнухи и Рябинка под Челнами до сих пор не могут добиться открытия асфальтированных дорог до города. Не помогло даже возбуждение уголовного дела по статье «Халатность» после обращения к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Поселок находится в 2 км от Челнов — многодетным семьям здесь выделили земли в 2012 году. Дорог не было на пути к поселку и внутри него. Уже в 2019-м жители выиграли суд, обязавший власти Тукаевского района построить дорогу до Челнов и организовать внутри него транспортное сообщение. Власти тогда на это денег не нашли, и жители обратились к Бастрыкину, было возбуждено уголовное дело.

Татарстан дал Тукаевскому району в долг полсуммы из необходимых 298 млн рублей — 150 млн. И дороги построили на идущей через поселок улице Подсолнухи и соединяющей поселок с Челнами улице Машиностроителей. Однако денег хватило лишь на один слой асфальта, поэтому власти закрыли дороги бордюрами.

«В Тукаевском исполкоме ссылаются на подрядчика — трест «Камдорстрой», а там говорят, что пока не сделают обочину, дорогу не откроют. Якобы это связано с безопасностью дорожного движения», — приводит «Вечерняя Казань» слова отца троих детей Радика Галлямова.

По предварительным оценкам, строительство дороги в поселке встанет бюджету в 2,5—4 млрд рублей, а годовой бюджет нашего района на ремонт и строительство дорог составляет 70 млн, заявлял заместитель руководителя Тукаевского исполкома Рафаэль Игтисамов. По его словам, дорогу обустроят после того, как подрядчик обустроит обочины.

Строительство дороги возобновлялось 25 марта «Камдорстроем».

Маргарита Головатенко