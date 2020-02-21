Верховный суд Татарстана поддержал жителей района Подсолнухи — видео

Верховный суд Татарстана обязал администрацию Тукаевского района обеспечить транспортную доступность жителям микрорайона Подсолнухи. Жители поселка смогли добиться решения в свою пользу, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Изначально граждане подали иск на бездействие администрации в районный суд. После того как районные власти проиграли процесс, они подали апелляцию в ВС РТ.

На заседание приехали около 30 семей из поселка.

При этом в администрации Тукаевского района утверждают, что проблемы с доступностью решены и работы в микрорайоне ведутся постоянно.