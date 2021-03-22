В микрорайоне Подсолнухи под Челнами возобновляется строительство дороги

В Подсолнухах Тукаевского района Татарстана 25 марта возобновится строительство автомобильной дороги. Подрядчиком выступит челнинская компания «Камдорстрой», пишет Chelny-biz.ru со ссылкой на замруководителя исполкома района Рафаэля Игтисамова.



Согласно документации, автодорога обойдется в 308 млн рублей.

— В первую очередь подрядчик приступит к противопаводковым мероприятиям: вывозу снега, очистке дороги, расчистке временных проездов... В настоящее время также выполнены работы по устройству основания: выемка и устройство песчано-гравийного основания частично с отсыпкой щебнем. Строительный бой, которым была отсыпана прежняя дорога, извлечен — подрядчик перенес его в сторону от проектируемого участка, произведет расчистку, — сказала Игтисамов.

Отметим, год назад Верховный суд Татарстана обязал администрацию Тукаевского района обеспечить транспортную доступность жителям микрорайона Подсолнухи. Граждане жаловались на бездействие муниципальных властей.

В феврале глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Подсолнухов. Он поручил руководству республиканского управления СКР разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).