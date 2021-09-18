Правительство одобрило единовременную выплату медперсоналу за работу с больными коронавирусом

Фото: Максим Платонов

Правительство РФ одобрило предоставление единовременной выплаты врачам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Кабмина.



— Проект распоряжения направлен на обеспечение финансирования единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию, — говорится в документе.

Фото: Максим Платонов

Недавно в России предложили увеличить врачам и медперсоналу, работающим в красной зоне, число дополнительных дней оплачиваемого отпуска. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

В августе сообщалось, что Татарстан получит более 186,8 млн рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации взрослого населения от COVID-19.

Алексей Нечаев