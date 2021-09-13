В России предложили увеличить отпуск медикам из красной зоны

В России предложили увеличить врачам и медперсоналу, работающим в красной зоне, дополнительные дни оплачиваемого отпуска. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

В своем обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова депутат отметил, что благодаря медикам удается сдерживать распространение болезни. Власти приняли меры денежной поддержки, однако никакие деньги не способны компенсировать здоровье и выгорание, вызванное стрессом.

«В данной связи прошу вас оценить идею о предоставлении врачам и медперсоналу, участвующему в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительных дней оплачиваемого отпуска, чтобы они смогли дополнительно отдохнуть и восстановить силы», — приводит текст обращения RT.

В августе сообщалось, что Татарстан получит более 186,8 млн рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации взрослого населения от COVID-19.



Ольга Плешкова