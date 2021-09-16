«Салават Юлаев» крупно обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ, забросив пять шайб
«Салават Юлаев» разгромно обыграл дома китайский «Куньлунь» (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе уфимцев 3 (1+2) очка набрал форвард Сергей Шмелев. Также голами отметились Алексей Пустозеров, Николай Кулемин, Владислав Картаев и Петр Хохряков. У гостей единственную шайбу забросил Тайлер Вон.
Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Шарыченков отразил 19 из 20 бросков соперника.
Для уфимской команды эта победа стала шестой подряд в текущем сезоне КХЛ. «Салават Юлаев» продолжает лидировать в общей турнирной таблице лиги.
Напомним, ранее уфимцы вторую неделю подряд оказывались на вершине Индекса силы команд КХЛ.
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