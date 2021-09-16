«Салават Юлаев» лидирует в Индексе силы КХЛ, «Ак Барса» нет в топ-12 рейтинга

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала Индекс силы команд по итогам второй игровой недели.

Лидерство осталось за «Салаватом Юлаевым». На прошлой неделе уфимцы успели провести 3 матча, в которых обыграли «Металлург» (7:2), «Спартак» (2:1) и «Нефтехимик» (5:1). После 5 игр в чемпионате башкирская команда делит первое место с московским «Динамо» в турнирной таблице КХЛ, набрав 10 очков.

«Бело-голубые» идут следом за уфимцами в Индексе силы, улучшив свою позицию за неделю на 2 строчки. Тройку замкнул «Автомобилист». Клуб из Екатеринбурга совершил самый большой скачок вверх в рейтинге, поднявшись на 19 мест.

Казанский «Ак Барс», как и в прошлый раз, не вошел в список 12 лучших команд лиги по Индексу силы. «Нефтехимик» потерял 7 позиций и завершил неделю на 12-й строчке рейтинга.

Напомним, Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

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