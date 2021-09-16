Туристские возможности Татарстана прорекламируют в «Сапсанах» почти на 8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Почти 5 тыс. рекламных постеров в вагонах «Сапсанов»

Государственный комитет Татарстана по туризму вновь планирует завлечь в республику туристов из Москвы и Санкт-Петербурга с помощью рекламы в поездах. Ведомство объявило тендер на проведение рекламной кампании по продвижению туристских возможностей региона в двух российских столицах. На эти цели из республиканского бюджета готовы выделить солидную сумму — более 7,9 млн рублей.

Рекламировать Татарстан для москвичей и петербуржцев планируется с помощью специальных постеров, изготовленных на основе туристского брендбука республики. Госкомитет РТ по туризму предоставит его исполнителю в течение одного рабочего дня после подписания госконтракта. Кроме того, ведомство самостоятельно разработает дизайн-макеты рекламных постеров.

От подрядчика главный по туризму в Татарстане комитет требует изготовить контрольные образцы переданных ему постеров и предоставить их в ведомство на согласование. Однако если исполнитель «промахнется» с соответствием цветовой палитры стандартам брендбука, комитет может не утвердить материалы и отправить их на доработку.

В общей сложности рекламу необходимо разместить как минимум в 15 поездах. Фото wikipedia.org

Не менее 4 890 рекламных постеров планируется разместить в вагонах класса «Туристический» всех скоростных поездов «Сапсан», которые связывают Москву и Санкт-Петербург. В общей сложности рекламу необходимо разместить как минимум в 15 поездах (не менее чем в семи вагонах в каждом). Потенциальные туристы смогут узнать о возможностях путешествий по республике, сидя на свои пассажирских местах. Рекламу разместят у них почти перед глазами — на откидных столиках, находящихся на задних спинках кресел.

Рекламная кампания по завлечению в Татарстан москвичей и петербуржцев продлится не менее 1 месяца. Начать ее необходимо 1-го числа месяца, закончить — в последний день месяца, но в срок до 31 декабря текущего года.

Проверить, как в «Сапсанах» рекламируется Татарстан, Госкомитет РТ по туризму планирует с помощью фотоотчета. Исполнитель должен предоставить ведомству не менее двух фотографий из каждого вагона в каждом поезде, на которых запечатлены рекламные постеры.

На сегодняшний день туристический поток в Казань уже почти достиг допандемийного уровня. Фото: Роман Хасаев

Рекламная пауза на Татарстан

Предыдущие рекламные кампании Татарстана дали свои плоды. На сегодняшний день туристический поток в Казань уже почти достиг допандемийного уровня. За 8 месяцев 2021 года в столице республики побывали 2,9 млн туристов, что лишь на 7% меньше, чем в 2019 году. В Госкомитете РТ по туризму Татарстана надеются, что к концу года их количество дорастет до 3,5 млн человек.

Продвижением туристических возможностей Татарстана профильный комитет РТ занимается уже не первый раз. Он уже заказывал трансляцию видеороликов, направленных на привлечение путешественников в республику, на площадке онлайн-кинотеатра ivi. На это из республиканского бюджета выделялось 3,9 млн рублей.

За все время рекламной кампании, которая продлится с 1 сентября по 25 декабря 2021 года включительно, видеоролики планируется показать не менее 2 477 396 раз. Они должны охватить как минимум 495 480 уникальных зрителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Архангельской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей.



Всего в течение сентября в Казани должны приземлиться пять таких чартерных рейсов. Фото: Максим Платонов

Новые воздушные и наземные пути, ведущие туристов в Татарстан

Стоит отметить, что с Москвой у Татарстана туристические отношения налаживаются — между столицей и Казанью запустили первый субсидированный чартерный рейс. Он прибыл в республику 13 сентября. Всего в течение сентября в Казани должны приземлиться пять таких чартерных рейсов. С их помощью Татарстан посетят около тысячи туристов. Не исключено, что полеты будут и в октябре, но точной информации пока нет.

Туристам, прибывшим в Татарстан субсидируемым чартером, предложили насыщенную пятидневную программу с посещением Болгара и Свияжска. В стоимость путевки включено все — и перелет, и питание, и проживание в гостинице, и трансферы. Клиентам предлагают туры на 5 или 9 дней, стоимость стартует от 13,9 тысячи рублей на человека.



Увеличению туристического потока в Татарстан из Москвы в ближайшем будущем может поспособствовать и скоростная автомагистраль М-12. Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым заявила, что «эта автодорога должна стать не просто способом добраться из пункта А в пункт Б, но и полноценным, продуманным туристическим маршрутом со всей необходимой инфраструктурой».

И Татарстан уже работает в этом направлении. В сентябре на форуме «Отдых Leisure 2021» республика подписала соглашение с другими регионами, через которые пройдет М-12: с Чувашией, Владимирской, Московской и Нижегородской областями. Совместными усилиями они планируют развивать придорожную туристическую инфраструктуру и формировать точки притяжения для путешественников.

Татьяна Демина