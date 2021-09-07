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Татарстан и еще 4 региона, через которые пройдет трасса М-12, намерены развивать туристическую инфраструктуру

17:44, 07.09.2021
Татарстан и еще 4 региона, через которые пройдет трасса М-12, намерены развивать туристическую инфраструктуру
Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстан, Чувашия, Владимирская, Московская и Нижегородская области, через которые пройдет новая высокоскоростная автомагистраль М-12, планируют объединить усилия по развитию придорожной туристической инфраструктуры. Для этого на форуме «Отдых Leisure 2021» они подписали соглашение.

Оно направлено на то, «чтобы с «Росавтодором», с Ростуризмом развивать инфраструктуру по данной дороге, формировать точки притяжения», объяснил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Соглашение даст возможность совместными усилиями регионов составить интересные маршруты для движения вдоль новой магистрали, рассказал замминистра экономического развития Чувашии Денис Спирин.

В частности, в Нижегородской области организуют два съезда с трассы М-12 и еще два — на ее административных границах. Один из них проложат на Сарово-Дивеевский кластер, другой — в сторону Выксы, где развивается промышленный туризм, пишет ТАСС.

Напомним, трассу М-12 Москва — Казань включили в предварительный список претендентов на инвестиции из фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего в него вошли 32 инициативы, но лишь 11 из них, включая проект М-12, в «реальной проработке».

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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