На рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей Татарстана выделят почти 4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На организацию рекламной кампании по продвижению туристских возможностей Татарстана в России планируется потратить 3,9 млн рублей. Тендер на оказание услуги опубликован на портале госзакупок.

Исполнитель должен обеспечить трансляцию видеороликов о туристских возможностях Татарстана на площадке онлайн-кинотеатра ivi с 1 сентября по 25 декабря 2021 года включительно. Хронометраж клипов — 15 и 30 секунд.

За все время рекламной кампании видеоролики необходимо показать не менее 2 477 396 раз. Они должны охватить как минимум 495 480 уникальных зрителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Архангельской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заказчиком выступает Госкомитет РТ по туризму. Подать заявку на участие в тендере можно до 30 июля. Аукцион проведут 3 августа.

В июне заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева сообщила, что Татарстан может восстановить турпоток и вернуться к до коронавирусным показателям не раньше конца 2022 года. В прошлом году он сократился на 47%. До пандемии республика принимала 3,6 млн туристов в год.

Татьяна Демина