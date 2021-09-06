Магдеев поручил ускорить подготовку к запуску тепла в Челнах

В Челнах практически готовы к отопительному сезону. Паспорта получили 97% жилых домов и 99% объектов соцкультбыта, сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.



Работу должны закончить на этой неделе. Сегодня стартуют итоговые гидравлические испытания. За все этапы опрессовки было проверено более 700 км сетей и устранены 148 повреждений.

Мэр Челнов Наиль Магдеев напомнил, что отопительный сезон в прошлом году стартовал 15 сентября. Он подчеркнул, что точно неизвестно, какие в городе будут температуры, но нужно быть готовым к резкому наступлению холодов. В связи с этим он поручил решить все вопросы, связанные с приемкой тепла, на этой неделе.

«Необходимо оформить документы, все «хвосты» подобрать и полностью быть готовым. Если завтра будет резкое понижение температуры, придется запускаться, принимать тепло. Это непростой процесс», — приводит его слова chelny.biz.

Фото: pixabay.com

Напомним, в Челнах завершающий этап опрессовки будут проводить поэтапно.

Маргарита Головатенко