Хезонья: «Задачи УНИКСа — побороться за «золото» Лиги ВТБ и войти в восьмерку лучших команд Евролиги»

Форвард УНИКСа Марио Хезонья рассказал о поставленных перед казанской командой задачах на предстоящий игровой сезон. Новичок казанцев настроен побороться за победу в Единой лиге ВТБ и попасть в «восьмерку» лучших в Евролиге.

«Впереди чрезвычайно интересный год. Перед нами стоят самые высокие задачи — побороться за «золото» Единой лиги ВТБ (которая, к слову, относится к топ-3 сильнейших европейских чемпионатов), а также войти в восьмерку лучших команд Евролиги, чтобы иметь возможность сохранить свои позиции на следующий сезон. Каждый матч станет настоящей битвой, которую мы хотим выиграть», — сказал баскетболист.

Ранее УНИКС стал бронзовым призером Кубка Стамбула, обыграв в матче за третье место французское «Монако» (85:84).



Свою первую официальную встречу в сезоне казанцы проведут 18 сентября в Москве против петербургского «Зенита» в рамках полуфинала Суперкубка Лиги ВТБ. Это первый розыгрыш турнира, в котором участвуют лучшие четыре клуба по итогам прошлого сезона.