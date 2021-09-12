УНИКС стал бронзовым призером Кубка Стамбула
Казанский баскетбольный клуб УНИКС стал бронзовым призером Кубка Стамбула. Ему удалось обыграть «Монако» в предсезонном матче в Турции.
Финальный счет игры составил 85:84 (29:13, 20:18, 19:28,17:25).
Самыми результативными игроками встречи стали Лоренцо Браун (20о; 10 рп; 4 пх), Артем Клименко (15о; 3 пд),, Вячеслав Зайцев (10о; 5пд) и Андрей Воронцевич (10о; 3пд).
В конце августа УНИКС обыграл ижевский «Купол-Родники» (79:64) в первой контрольной игре в ходе предсезонной подготовки команды. Самым результативным игроком в составе казанцев стал Джон Браун, набравший 15 очков. Еще 14 баллов своей команде принес Айзея Кэнаан.
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