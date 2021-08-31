УНИКС сыграет против «Зенита» в полуфинале Суперкубка Лиги ВТБ

В полуфинале Суперкубка Лиги ВТБ УНИКС сыграет против «Зенита», а ЦСКА — с «Локомотив-Кубанью». Об этом сообщили в пресс-службе лиги. Матчи пройдут на «ВТБ Арене».

Казанский клуб сыграет 18 сентября в 16.00. На 19 число запланированы матчи за третье место и финал — они состоятся в 16.00 и 19.00 соответственно.

— Мы позиционируем свой первый предсезонный турнир — Суперкубок Единой лиги ВТБ — прежде всего как спортивное событие, в котором участвуют четыре лучших клуба по итогам прошлого сезона, — заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.

Недавно УНИКС обыграл ижевский «Купол-Родники» (79:64) в первой контрольной игре в ходе предсезонной подготовки команды. Самым результативным игроком в составе казанцев стал Джон Браун, набравший 15 очков.

Алексей Нечаев