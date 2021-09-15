Стало известно среднее количество действующих кредитов у заемщика в России

В России в среднем на человека приходится 2,1 кредита. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, показатель практически не изменился за год.

«Вместе с тем, если рассматривать возрастную структуру российских заёмщиков, то за прошедший год среднее количество кредитов немного выросло в возрастных диапазонах до 40 лет: моложе 25 лет — на 0,1 ед., от 25 до 30 лет — на 0,2 ед. и от 30 до 40 лет — на 0,1 ед.», — приводит его слова RT.

В возрастных группах средний показатель количества кредитов не изменился. Меньше всего кредитов у заемщиков 60—65 лет и старше. Больше всего — у граждан в возрастной категории от 30 до 40 лет.

Ранее средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России в начале сентября достигла пятилетнего максимума.



Ольга Плешкова