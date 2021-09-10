В России резко выросли реальные ставки по кредиткам

Средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России в начале сентября достигла пятилетнего максимума, сообщает РБК со ссылкой на БКИ «Эквифакс».



Полная стоимость кредитов (ПСК) по кредитным картам в первую неделю сентября достигла 30% годовых. Стоимость заимствований начала расти с середины лета. Так, с минимума в июне в 24,2% показатель поднялся до 26,5% в июле и до 27,4% в августе.

Такие ставки встречались до этого только в 2016 году. Заметный рост наблюдается только в сегменте кредиток, банки повышают ставки, поскольку это менее заметно для заемщиков.

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В августе ПСК по кредиткам достигла максимума за 14 месяцев, что составило 25,8% годовых.

Маргарита Головатенко