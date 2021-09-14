По «Пушкинской карте» молодые люди приобрели билеты на сумму более 117 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Участники программы «Пушкинская карта» купили более 150 тысяч билетов на сумму более 117 млн рублей. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За первые две недели обладателями карт стали около 1,8 млн человек. К программе присоединились почти 1,5 тысячи федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры. В афише мероприятий представлено более 10 тысяч событий. У молодежи большей популярностью пользуется театр, передает «Интерфакс».

«Реальное время» ранее выпустило материал, в котором ответило на все вопросы, возникающие при оформлении «Пушкинской карты».

О создании «Пушкинской карты» объявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. В период с сентября по декабрь 2021 года молодым людям от 14 до 22 лет на банковские карты планируется перечислять 3 тысячи рублей. Эти средства они смогут потратить на посещение культурных объектов. Ожидается, что в следующем году номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год.

Татьяна Леухина