По «Пушкинской карте» молодые люди приобрели билеты на сумму более 117 млн рублей
Участники программы «Пушкинская карта» купили более 150 тысяч билетов на сумму более 117 млн рублей. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
За первые две недели обладателями карт стали около 1,8 млн человек. К программе присоединились почти 1,5 тысячи федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры. В афише мероприятий представлено более 10 тысяч событий. У молодежи большей популярностью пользуется театр, передает «Интерфакс».
«Реальное время» ранее выпустило материал, в котором ответило на все вопросы, возникающие при оформлении «Пушкинской карты».
О создании «Пушкинской карты» объявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. В период с сентября по декабрь 2021 года молодым людям от 14 до 22 лет на банковские карты планируется перечислять 3 тысячи рублей. Эти средства они смогут потратить на посещение культурных объектов. Ожидается, что в следующем году номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год.
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