В России планируют создать «Пушкинскую карту» для молодежи

В России планируется запустить культурный проект для молодых людей «Пушкинская карта». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

В период с сентября по декабрь 2021 года молодым людям от 14 до 22 лет на банковские карты планируется перечислять 3 тысячи рублей. Эти средства они смогут потратить на посещение культурных объектов. Действовать карты будут с сентября.