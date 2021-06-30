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В России планируют создать «Пушкинскую карту» для молодежи

14:51, 30.06.2021

В России планируется запустить культурный проект для молодых людей «Пушкинская карта». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

В период с сентября по декабрь 2021 года молодым людям от 14 до 22 лет на банковские карты планируется перечислять 3 тысячи рублей. Эти средства они смогут потратить на посещение культурных объектов. Действовать карты будут с сентября.

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