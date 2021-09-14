Единовременную «школьную» выплату получили 20,6 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили родители 20,6 млн детей. Такие цифры озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что в России на «школьную выплату» могут претендовать 20,7 млн человек. Это несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет, которые продолжают учиться в школе, пишет ТАСС.

Общая сумма перечисленных выплат школьникам на сегодняшний день составила 206 млн рублей, уточнила Голикова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Прием заявлений на единовременную выплату стартовал 15 июля. На эти цели правительство выделило 204 млрд рублей. Пособие можно получить только безналичным способом, на банковскую карту. Форма отправки заявления на оформление «школьной» выплаты есть на портале госуслуг.



Подробнее о «школьной» выплате и процедуре ее получения читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина