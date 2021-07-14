На госуслугах появилась форма подачи заявления на «школьные» выплаты

Для россиян на портале госуслуг открылась форма отправки заявления на оформление «школьной» выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Родители, которые ранее не пользовались порталом госуслуг для оформления «детских» выплат и не получили уведомления, могут подать заявку в Пенсионный фонд РФ. Тем, кто уже подал заявление в ответ на уведомление, ничего больше делать не нужно.

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По итогам рассылки, проведенной 11 июля, выплаты оформили уже 7 миллионов родителей на 9,8 миллиона детей.

2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в августе — декабре 2021 года. Единовременная выплата в 10 тысяч рублей положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

Татьяна Леухина