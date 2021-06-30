Путин о своей вакцинации: «Я не думаю что важно показать видео, как я прививался»

Президент России Владимир Путин рассказал о своей вакцинации и о том, почему процедура была непубличной.

Глава государства отметил, что его просили не называть вакцину, чтобы не создавать конкуренцию.

— Я не думаю, что важно показать видео, как я прививался. А если бы не в руку делали прививку, а в другое место, тоже показать надо было?

— Я надеюсь, в большинстве своем граждане нашей страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне люди не занимаются мелким жульничеством, — добавил глава государства.

Путин рассказал, что привился «Спутником V».

— Измерил температуру в 12 часов ночи, была температура 37,2, утром проснулся — 36,6, — рассказал президент. Он добавил, что после прививки анализы показали у него высокий уровень защиты от инфекции.