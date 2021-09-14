Минуллина: «Работа с инвесторами — слабое звено в России»

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявила, что «работа с инвесторами — слабое звено в России». Для решения этой проблемы необходимо урегулировать кадровый вопрос, считает она.

По словам Минуллиной, чтобы создать и развивать в России экономику «простых вещей», необходимо привлекать инвесторов, пишет ТАСС.

Месяцем ранее Минуллина заявила, что большая промышленно-сырьевая база и кадровый потенциал составляют инвестиционную привлекательность Татарстана. Республика занимает второе место после Москвы в рейтинге регионов по инвестиционному климату. Минуллина заметила, что в Татарстане серьезная промышленно-сырьевая база, развита логистика.



Также она упомянула о важности кадрового потенциала и заметила, что на сегодняшний день в Татарстане развита история с кластерной экономикой: важные отрасли поддержаны вузами.

В начале июня Татарстан попал в тройку регионов, востребованных у инвесторов. По итогам 2020 года республика заняла третье место по востребованности среди российских регионов у иностранных инвесторов. В республику больше всего инвестирует Китай.

Татьяна Демина