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Татарстан попал в тройку самых востребованных у иностранных инвесторов регионов России

09:51, 03.06.2021 2
Татарстан попал в тройку самых востребованных у иностранных инвесторов регионов России
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан попал в тройку регионов, востребованных у инвесторов. По итогам 2020 года республика заняла третье место по востребованности среди российских регионов у иностранных инвесторов, сообщает ТАСС.

Так, Татарстан уступил лишь Москве и Московской области, где больше всего иностранных проектов принадлежит Франции, Германии и США. В республику больше всего инвестирует Китай. В Санкт-Петербург и Ленинградскую область — Германия.

Фото: realnoevremya.ru

Глава АИР Талия Минуллина ранее заявляла, что Татарстан остается лучшей точкой входа на российский рынок для международных компаний.

Маргарита Головатенко
БизнесЭкономика Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    Что-тоне заметно...мусорки битком и не вывозятся...
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  • Анонимно 03 июн
    инвестиция как поток нового воздуха для республики. чем больше заинтересованных в инвестиций тем больше уверенность что люди будут иметь работу и подъемные для экономике республики.
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