Татарстан попал в тройку самых востребованных у иностранных инвесторов регионов России

Татарстан попал в тройку регионов, востребованных у инвесторов. По итогам 2020 года республика заняла третье место по востребованности среди российских регионов у иностранных инвесторов, сообщает ТАСС.



Так, Татарстан уступил лишь Москве и Московской области, где больше всего иностранных проектов принадлежит Франции, Германии и США. В республику больше всего инвестирует Китай. В Санкт-Петербург и Ленинградскую область — Германия.

Фото: realnoevremya.ru

Глава АИР Талия Минуллина ранее заявляла, что Татарстан остается лучшей точкой входа на российский рынок для международных компаний.

Маргарита Головатенко