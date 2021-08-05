Талия Минуллина рассказала, в чем инвестиционная привлекательность Татарстана

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Большая промышленно-сырьевая база и кадровый потенциал составляют инвестиционную привлекательность Татарстана. Такое мнение выразила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина в интервью, опубликованном на youtube-канале Театра Камала.

Татарстан занимает второе место после Москвы в рейтинге регионов по инвестиционному климату. Минуллина заметила, что в республике серьезная промышленно-сырьевая база, развита логистика.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Почему я все время возвращаюсь к промышленности? Потому что в структуре нашего валового регионального продукта, в экономике Татарстана 50% занимает промышленность. Поэтому мы все еще продолжаем быть промышленным регионом, хоть и стремимся развивать сервис.

Также Минуллина упомянула о важности кадрового потенциала и заметила, что на сегодняшний день в Татарстане развита история с кластерной экономикой: важные отрасли поддержаны вузами.

В начале июня Татарстан попал в тройку регионов, востребованных у инвесторов. По итогам 2020 года республика заняла третье место по востребованности среди российских регионов у иностранных инвесторов. В республику больше всего инвестирует Китай.

